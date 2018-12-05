Такси и каршеринг: на горячую линию поступило более 3 тыс. звонков

Москва, , 07:51 — REGNUM Жалобы на необоснованное завышение цен на услуги такси и каршеринга не поступали на горячую линию Роспотребнадзора. Большая часть обращений касалась правил оказания транспортных услуг, сообщает 5 декабря пресс-служба ведомства.

За период с 5 по 19 ноября специалисты Роспотребнадзора проконсультировали более 3,3 тыс. человек. Чаще всего (в 43% случаев) потребители интересовались правилами оказания услуг такси и каршеринга, 41% вопросов касался защиты прав потребителей при пользовании такси.

В 10% случаев потребители жаловались на качество и безопасность услуг — грязь в салоне автомобиля, грубое обращение таксистов — или спрашивали о том, как получить назад забытые в машинах вещи. Еще 6% обращений касались защиты прав потребителей при пользовании каршерингом.

По итогам работы подготовлено 145 проектов претензий и 20 проектов исков. В ряде случаев возбуждены административные дела и ведутся расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийскую горячую линию по вопросам оказания услуг и защите прав потребителей в сферах такси и каршеринга Роспотребнадзор запустил 5 ноября. В последнее время услуги каршеринга в крупных городах становятся более популярны.

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