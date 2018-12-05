Путин вручит премии «Доброволец России – 2018»

Москва, , 07:36 — REGNUM Сегодня, 5 декабря, в Москве во дворце спорта «ЦСКА Арена» состоится Международный форум добровольцев. В работе форума примет участие президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что на Международный форум добровольцев съехались около 15 тыс. волонтёров из всех регионов России и 120 зарубежных стран.

Форум приурочен к Международному дню волонтёра, который отмечается 5 декабря. В рамках форума глава государства вручит премии «Доброволец России — 2018». Премия вручается ежегодно по шести номинациям.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2017 года на церемонии вручения премии «Доброволец России 2017» президент Владимир Путин объявил 2018 год Годом добровольца и волонтера.

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