В Москве 5 декабря ожидается до -1 и гололёд

Москва, , 07:32 — REGNUM Днем 5 декабря в Москве и Подмосковье будет облачная погода, ожидается −1…−1 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Местами возможны небольшие осадки и гололед. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть южный со скоростью 5−10 м/с. В ночь на 6 декабря похолодает до — 4 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС предупредило москвичей о гололёде и мокром снеге, который может налипать на деревья и провода. Водителям рекомендовано быть внимательнее на дороге.

По меньшей мере до вечера 5 декабря погода в столичном регионе будет соответствовать «жёлтому» уровню потенциальной опасности из-за гололёда.

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