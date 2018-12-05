Магадану предрекают мусорный коллапс

Магадан, Магаданская область, , 08:18 — REGNUM В Магаданской области буксует переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Причина этого — несоответствие городского мусорного полигона нормативам, которые будут введены в 2019 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Как и, главное, когда город будет решать эту проблему, неизвестно.

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В Магаданской области реформирование системы утилизации мусора в принципе проходит трудно — регионального оператора по обращению с ТКО нашли с трудом и уже в конце ноября — после объявления нескольких безуспешных конкурсов с этой целью, пишет газета «Северная надбавка».

Региональным оператором для Колымы вызвалось быть ООО «Полигон ТБО «Магаданский», однако эта же компания не смогла сделать место для складирования мусора в Магадане соответствующим новым нормативам. Разработка документации для внесения полигона столицы Колымы в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) пока даже не началась, а без выполнения этого обязательного условия не получится не только включиться в работу с отходами по новой системе, но и в принципе складывать там мусор. Если эта работа не будет проведена до 2019 года, полигон окажется вне закона и на захоронение ТКО там ни у кого не будет прав.

Причиной того, что город не подготовился к реформе системы обращения с мусором называется то, что департаменту ЖКХ Магадана не удалось договориться с «Полигоном ТБО Магаданский». Финансовые средства для легализации свалки возле столицы Магаданской области были предусмотрены, но мэрия не смогла найти с компанией компромисс — она арендовала полигон в течение шести лет, но покупать его отказалась. Руководство «Полигон ТБО Магаданский» объясняет свои действия тем, что горадминистрация, по их мнению, запросила за полигон слишком высокую цену — 18 млн рублей. Не готова компания взять на себя расходы и по проектированию свалки. У руководства городского департамента ЖКХ на этот счёт другое мнение.

«У нас была уверенность, что «Полигон ТБО Магаданский» купит землю, — утверждает глава департамента Анатолий Худинин, — люди пришли со значительными финансовыми возможностями, с большим желанием работать. Поэтому мы и расторгли контракт в надежде, что все будет хорошо. А теперь просматривается нежелание предприятия заниматься этими вопросами. Они каждый раз не выходят на торги и землю не покупают, никаких попыток продолжить работу по проектированию не предпринимают, по поводу лицензии тоже. Хотя до конца действия лицензии осталось совсем мало времени».

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Усугубляется эта ситуация тем, что вопрос не решится быстро — полигон нужно успеть не только спроектировать, но и построить, а перед этим провести инженерные изыскания. Так считают в мэрии, а представители управления Роспотребнадзора региона утверждают, что достаточно простой реконструкции свалки.

«На месте существующего полигона целесообразно провести реконструкцию, — говорит начальник отдела экологической экспертизы Управления Росприроднадзора по Магаданской области Геннадий Черепинин. — Если же строить объект, то в другом месте. Одно такое место определено генпланом на выезде из города в сторону села Талон».

Менять место будет целесообразно, если экспертиза по модернизации действующего объекта для размещения мусора будет отрицательной, но пока она даже не проведена. Тем не менее угроза возникновения необходимости смены места полигона действительно есть — действующей свалке уже 47 лет, и наполняемость её критическая.

По информации газеты, уполномоченные решать проблему размещения отходов Магадана органы находятся в растерянности. Пока принято только решение найти компанию, которая согласится заняться проектированием полигона. Издание предполагает, что для предотвращения мусорного коллапса в столице Колымы городу потребуется вмешательство сверху — то есть помощь региональных и федеральных структур.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные проблемы возникли и в Якутии, где инфраструктура, необходимая для перехода на новую систему, тоже пока не готова. В республике ситуацию усугубляет обширность северные территорий, регион поделили на пять зон, и Арктику пришлось взять на себя госструктуре — ГУП «ЖКХ Якутии».

Напомним, новая система обращения с ТКО вводится с 1 января 2019 года, на подготовку к ней регионам России было дано пять лет. Со следующего года осуществлять утилизацию и хранение мусора должен будет единый региональный оператор. За ненадлежащую утилизацию мусора будут применяться строгие санкции, а часть отходов требуется обязательно перерабатывать.