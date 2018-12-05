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Морозы до -40°С накроют Хакасию

Общество

Населению республики советуют уделить особое внимание собственной безопасности

Морозы до -40°С накроют Хакасию
Мороз

Абакан, 5 декабря 2018, 06:03 — REGNUM  В Хакасии сегодня, 5 декабря, ожидаются сильные морозы. Синоптики прогнозируют низкие температуры до — 30 °C градусов, местами — до — 40 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском главке МЧС.

Также в регионе ожидаются гололедица на дорогах, местами туман. Населению республики в МЧС посоветовали уделить в холода особое внимание собственной безопасности: следить за печами, отложить дальние поездки, не злоупотреблять спиртным.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, холода пришли и в другие регионы Сибири. Например, значительно похолодало в Новосибирской, Томской областях, в Алтайском крае.

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Морозы
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