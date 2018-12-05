В преддверии дня памяти жертв Нанкинской резни в Китае умерли двое выживших

Нанкин, Китай, , 06:02 — REGNUM Двое выживших в Нанкинской резне ушли из жизни незадолго перед очередной годовщиной памяти этого трагического события, который отмечается ежегодно 13 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности двадцать выживших в резне ушли из жизни в 2018 году, о чем сообщили в Мемориальном зале жертв Нанкинской резни, устроенной японскими захватчиками.

Один из очевидцев резни Чэнь Гуаншунь 1924 года рождения ушел из жизни ранним утром по местному времени 3 декабря. На момент резни ему было 14 лет. Он чудом выжил во время расстрела толпы мирных жителей на баскетбольной площадке его школы в пригороде Нанкина. Он сумел сбежать в лес.

Чжао Цзиньхуа, родившаяся в один год Чэнем умерла за день до Чэня. Она стала свидетелем того, как японские преступники изнасиловали сестру ее бабушки, а затем скинули в реку. Её отец также был убит за отказ отдать своих дочерей японцам. Чжао постригла волосы и притворилась мальчиком, сбежав с матерью из дома.

Отметим, что трагическое событие, вошедшее в историю, как Нанкинская резня, началось после того, как японские войска вторглись 13 декабря 1937 года в города Нанкин и в течение шести недель истребили более 300 тыс. мирных жителей и безоружных солдат. К настоящему моменту осталось менее 100 выживших в Нанкинской резне. При этом, Япония отказывается признавать свою вину за совершившиеся зверства, а некоторых храмах продолжают почитать убийц и преступников.

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