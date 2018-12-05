В Китае осудили сотни членов крупной банды телефонных мошенников

Пекин, , 05:47 — REGNUM Суды на северо-востоке Китая приговорили к тюремному заключению 282 членов крупной группировки телефонных мошенников, которая обманным путем заполучила 153 млн юаней ($22 млн), сообщает 4 декабря агентство Синьхуа.

В Промежуточном народном суде города Байшань провинции Цзилинь сообщили, что банда действовала в провинции Гуандун на юге страны, а также в Индонезии и на Фиджи. С марта 2016 года по июль 2017 года мошенническая сеть рассылала онлайн-сообщения, заманивая жертв принять участие в лотерее на подставной платформе покупки билетов. После этого мошенники получали данные счетов жертв.

Банда была поймана в 2017 году во время полицейской спецоперации, тогда же было возвращено с Фиджи 77 подозреваемых для суда над ними. Байшаньский промежуточный суд и еще шесть судов уровнем ниже в период с 27 по 29 ноября вынесли приговоры о пожизненном заключении двум главарям группировки, остальные 280 членов банды были приговорены к тюремному заключению сроком от шести месяцев до пятнадцати лет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая за пять лет раскрыли 315 тыс. дел о телефонном мошенничестве, изъяв банковских и телефонных карт, а также денежных средств на сумму 4,74 млрд юаней ($682 млн).

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