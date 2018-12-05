В Екатеринбурге аэропорт может получить имя предпринимателя Демидова

Екатеринбург, , 05:54 — REGNUM Стали известны результаты конкурса «Великие имена России» по донаименованию крупнейших аэропортов российских городов. В Екатеринбурге аэропорт Кольцово получит имя промышленника и предпринимателя Акинфия Демидова.

Результаты конкурса были представлены в прямом эфире телеканала «Россия 1». За промышленника проголосовали 36% участников опроса и он с небольшим отрывом опередил уральского писателя Павла Бажова, за которого отдали 32% голосов. На третьем месте с результатом 30% стал прославленный военачальник Великой Отечественной войны, четырежды Герой Советского Союза, маршал Победы Георгий Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Великие имена России» проводился в три этапа. На первом — определялся список имён, на втором этапе социологи определяли тройку лидеров, и на завершающем — за предложенных кандидатов голосовали на сайте, по телефону или в письменном виде.

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