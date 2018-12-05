В Японии установилась рекордная декабрьская жара

Токио, , 05:16 — REGNUM В Японии 4 декабря в некоторых районах страны температура воздуха достигла +27 градусов, сообщает телеканал NHK.

Сообщается, что в префектуре Оита температура поднялась до рекордных +27 градусов, в префектуре Фукуока — до +25. Отмечается, что температурный рекорд зафиксировали в 345 метеорологических пунктах на территории Японии. В японской столице Токио в середине дня температура воздуха составила +23 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Гидрометцентра России, осенние месяцы 2018 года были признаны самыми теплыми с 2005 года. Отмечается, что на территории всей России температура воздуха превысила норму.

Читайте ранее в этом сюжете: Гидрометцентр РФ: минувшая осень была наиболее тёплой за 13 лет