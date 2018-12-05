Мюнхенская компания поставила в офисе золотую рождественскую ель

Мюнхен, Германия, , 02:37 — REGNUM Компания Pro Aurum установился в своем офисе в немецком Мюнхене рождественскую ель, составленную из золотых монет, сообщает Sky News.

https://twitter.com/SkyNews/status/1069707441959526400

Сообщается, что «ель» представляет собой пирамиду, составленную из 2018 золотых монет. Ее стоимость составляет более 2 млн евро. Подчеркивается, что ёлка будет стоять в мюнхенском офисе компании до 15 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Риме на площади Венеция была установлена 20-метровая рождественская ель, которая очень расстроила местных жителей. Жители Рима уже наводнили соцсети высказывания о том, что ель выглядит уродливой и сравнивают ее с прошлогодней рождественской ёлкой. В 2017 году ель, установленная в Риме, осыпалась за неделю до Рождества.

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