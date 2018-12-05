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Гонконг стал самым популярным городом для международного туризма

Общество

Тройка популярных городов за год не изменилась

Нью-Йорк, США, 5 декабря 2018, 02:08 — REGNUM  Китайский город Гонконг стал самым популярным туристическим направлением в 2018 году по версии британской компании Euromonitor International, подготовившей свое исследования для агентства Bloomberg.

Отмечается, что за текущий год Гонконг посетили около 30 млн туристов, что на 7% больше, чем в 2017 году. Второе место в рейтинге занял таиландский Бангкок, который за год посетили 23,6 млн человек. Третью строчку заняла британская столица — Лондон, его посетили 20,7 млн туристов. Как отмечает агентство, по сравнению с рейтингом прошлого года тройка лидеров осталась прежней.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Санкт-Петербург удостоился премии WTA Awards в номинации «Ведущее культурное туристическое направление мира». Сообщается, что Северная столица обошла в голосовании Париж, Лондон и Рим.

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Туризм
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