Среда, 5 Декабря 2018 года
00:22:15 МСК

В Запорожской области из-за гриппа и ОРВИ закрыли несколько школ

Общество

Также были приостановлены занятия в школах и детских садах

Запорожье, Украина, 5 декабря 2018, 00:01 — REGNUM  В Запорожской области частично приостановили занятия в 22 школах из-за роста количества заболеваний гриппом и ОРВИ, сообщают 4 декабря «Украинские новости».

Согласно сообщению, частично были приостановлены занятия в 12 школах Запорожья, в трех — в Мелитополе и в двух — в Черниговском районе. При этом полностью были закрыты три школы.

Также были частично приостановлены занятия в семи детских садах. Решения о приостановке занятий принимались, если в образовательном учреждении более 30% учеников заболели гриппом или ОРВИ.

Напомним, на Украине также растет количество больных корью. Так, за неделю количество заболеваний увеличилось на 11,5%, большинство заболевших — маленькие дети.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине продолжается рост заболеваемости корью

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грипп, ОРЗ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить