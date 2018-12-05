В Запорожской области из-за гриппа и ОРВИ закрыли несколько школ

Запорожье, Украина, , 00:01 — REGNUM В Запорожской области частично приостановили занятия в 22 школах из-за роста количества заболеваний гриппом и ОРВИ, сообщают 4 декабря «Украинские новости».

Согласно сообщению, частично были приостановлены занятия в 12 школах Запорожья, в трех — в Мелитополе и в двух — в Черниговском районе. При этом полностью были закрыты три школы.

Также были частично приостановлены занятия в семи детских садах. Решения о приостановке занятий принимались, если в образовательном учреждении более 30% учеников заболели гриппом или ОРВИ.

Напомним, на Украине также растет количество больных корью. Так, за неделю количество заболеваний увеличилось на 11,5%, большинство заболевших — маленькие дети.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине продолжается рост заболеваемости корью