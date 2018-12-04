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Депутат Рады: граждане Украины будут дожидаться импортных лекарств два года

Общество

Соответствующий закон был принят Верховной радой

Депутат Рады: граждане Украины будут дожидаться импортных лекарств два года
Иван Шилов © ИА REGNUM
Лекарства

Киев, 4 декабря 2018, 23:44 — REGNUM  Продление закона о международных закупках медикаментов до 2020 года оставит граждан Украины без лекарств на один-два года, заявила председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, сообщают 4 декабря «Украинские новости».

По ее словам, из-за данного закона лекарства приходят на Украину с опозданием на один-два года, что, соответственно, сказывается на больных гражданах. Богомолец подчеркнула, что по данному закону Украина сначала вносит 100% предоплату за лекарства, а потом еще платит международным посредникам вознаграждение: в 2017, 2018 и 2019 годах сумма вознаграждения составила $210 млн.

Напомним, ранее Богомолец заявила, что правительство обеспечивает онкобольных лекарствами только на 30%.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина обеспечивает лечение онкобольных на 30% — депутат Рады

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