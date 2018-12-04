Собянин рассказал о неприспособленности для жизни ЦАО Москвы

Москва, , 23:15 — REGNUM Центральный административный округ Москвы для комфортной жизни «меньше всего приспособлен», заявил 4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в программе «Диалог с мэром» на телеканале ТВЦ.

«Чтобы достичь такого уровня комфорта как в Центральном округе, особо стараться не надо. Потому что у нас большинство районов более комфортны, чем ЦАО. Он вообще для жизни меньше всего приспособлен. Там огромное количество машин, очень мало парков, маленькие дворы-колодцы, которые заставлены машинами, огромные потоки людей — туристов и так далее», — считает мэр.

Собянин допустил, что Центральный округ и центральные районы Москвы более престижны.

«Но насчёт комфортности жизни я бы, наверное, поспорил», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы рассказал о планах масштабного строительства в ЦАО Москвы на территориях семи промышленных зон.

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