Вузы Саранска станут площадками для Всероссийского правового диктанта

Саранск, , 23:00 — REGNUM Желающих принять участие во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте в Саранске ждут на площадках трех высших учебных заведений. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мордовии.

Так, очный этап участники диктанта смогут пройти в Мордовском государственном университете имени Н.П.Огарева, в Саранском кооперативном институте и Средне-Волжском институте ВГУЮ (РПА Минюста РФ).

Отметим, что первый этап в режиме онлайн на официальном портале диктанта стартовал 3 декабря и завершится 10 декабря. Очный этап состоится 7 декабря.

Принять участие в написании диктанта может любой желающий в возрасте от 14 лет на бесплатной основе. Каждый участник получает именной сертификат об участии в диктанте, а также информационный материал по допущенным ошибкам.

В диктанте могут принять участие жители всех 85 регионов России. Акция проводится для повышения мотивации различных слоев населения в изучении права, популяризации Конституции Российской Федерации в год 25-летия принятия Основного закона государства. В итоге будет получена объективная информация об уровне правовой грамотности населения России.