Живущему на станции под Псковом 82-летнему ветерану купят квартиру

ст. Выдумка, Псковская область, , 22:39 — REGNUM Власти Псковской области приобретут благоустроенную квартиру бывшему несовершеннолетнему узнику фашистских концлагерей, ветерану железной дороги, инвалиду 2-й группы, 82-летнему Михаилу Лобанову, проживающему в неотапливаемой привокзальной пристройке на железнодорожной станции Выдумка Новосокольнического района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников после обращений, опубликованных в социальных сетях.

Очередное обращение с просьбой о помощи Михаилу Лобанову появилось на официальном сайте псковского губернатора 30 ноября. В нём говорилось о том, что пенсионер уже десятки лет живёт в здании вокзала на станции Выдумка Псковской области вместе с дочерью-инвалидом. В помещении нет воды, канализации, отопления.

«У мужчины отказали ноги. Ходить в туалет и за водой на улицу пожилой человек не может. Он мечтает хоть годик пожить в тёплой квартирке, с канализацией, водой, отоплением. Народ негодует! Как такое может быть, что совсем ничего не сделано, чтобы человеку было просто тепло?» — говорилось в обращении к губернатору.

В пресс-службе администрации области сообщили, что по поручению губернатора его первый заместитель Вера Емельянова 3 декабря побывала у пенсионера вместе с главой Новосокольнического района Виталием Соловьевым, председателем комитета Псковской области по социальной защите Арменом Мнацаканяном, а также специалистами органов соцзащиты района. Выяснилось, что собственный дом Михаила Лобанова сгорел в 1980-х. С тех пор он живёт с привокзальном флигеле — это помещение было предоставлено супруге Лобанова как служебное ещё тогда, когда она работала начальником станции.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проинформировал о решении вопроса своих подписчиков в социальной сети Instagram.

Глава региона сообщил, что пенсионер стоит в очереди на улучшение жилищных условий, но предоставить жилье вне очереди власти ему не могут, так как считают это несправедливым по отношению к другим заявителям. При этом после обсуждения ситуации с главой РЖД Олегом Белозеровым и главой Новосокольнического района Виталием Соловьевым принято решение оказать Михаилу Лобанову материальную помощь.

«Для него с дочкой будет приобретена квартира со всеми удобствами», — сообщил Михаил Ведерников.

https://www.instagram.com/p/Bq8Vc3ugal-/