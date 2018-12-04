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Собянин отказался играть в футбол с командой «Трудовые резервы»

Общество

Представитель спортшколы похвалил крытый стадион «Олимп» в Москве и пригласил Собянина сыграть с его командой

Собянин отказался играть в футбол с командой «Трудовые резервы»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мэрская цепь

Москва, 4 декабря 2018, 22:36 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин отказался играть в футбол против команды «Трудовые резервы». Предложение поступило 4 декабря в программе «Диалог с мэром» на телеканале ТВЦ.

Представитель спортшколы похвалил крытый стадион «Олимп» в Москве и пригласил Собянина сыграть с его командой.

«А если у вас есть команда из правительства Москвы, то приезжайте вместе», — добавил он.

Собянин похвалил «Олимп», но выходить на поле со спортсменами отказался:

«Конечно, мы за время чемпионата мира стали все немножко футболисты. Я, по крайней мере, не настолько. Вряд ли я составлю достойную команду для спортсменов».

Мэр пообещал позаботиться, чтобы приехала достойная команда на это поле и поиграла с местными футболистами.

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