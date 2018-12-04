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Собянин пожаловался на нехватку «пятачков» под новые катки

Общество

«Не так просто найти «пятачок» удобоваримый для нового катка»

Москва, 4 декабря 2018, 22:13 — REGNUM  В Москве непросто найти место под новую спортивную площадку с искусственным льдом, заявил 4 ноября мэр Москвы Сергей Собянин в программе «Диалог с мэром» на телеканале ТВЦ.

Собянин заверил, что количество спортивных площадок с искусственным льдом в Москве «будем наращивать».

«Не так просто найти «пятачок» удобоваримый для нового катка. Но посмотрите на улицу, на погоду. У нас ведь помимо этого ещё полторы тысячи с естественным льдом. Благодаря сегодняшней морозной погоде, будем надеяться, что эту зиму они отработают достойно», — сказал мэр.

Он добавил, что количество площадок с искусственным льдом в Москве с каждым годом увеличивается.

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Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта
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