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Собянин напомнил москвичам о криминальной «Луже»

Общество

Теперь там можно не только заниматься спортом, но и гулять

Москва, 4 декабря 2018, 22:11 — REGNUM  Спортивные объекты, оставшиеся после чемпионата мира по футболу, будут доступны для простых москвичей, заявил 4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в программе «Диалог с мэром» на телеканале ТВЦ.

«Конечно, будут», — сказал Собянин, отвечая на видеовопрос.

Он обратил внимание, что спросившая у него об этом пара стоит «на том месте, где когда-то был знаменитый базар».

«Лужа», такой торговый рынок огромный, криминальный, не красящий наш город — сегодня это хороший спортивный кластер благоустроенный. Там можно не только заниматься спортом, но и гулять. Есть хорошие велосипедные дорожки, беговые дорожки, воркаут, детские площадки», — заявил мэр.

По словам столичного градоначальника, сегодняшние «Лужники» — «это территория для всех».

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