В Одессу стягивают силовиков. «Для сдерживания преступных группировок»

Одесса, Украина, , 22:25 — REGNUM В Одессу направили дополнительные силы национальной гвардии и полиции Украины, сообщает 4 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, в Одессе резко возросла активность преступных группировок, глава МВД Украины Арсен Аваков даже назвал город «криминальной столицей Украины». Чтобы исправить ситуацию, в город направили дополнительные подразделения нацгвардии и специалистов департамента защиты экономики нацполиции.

Как отметил глава полиции Сергей Князев, в городе работают 600−800 правоохранителей, а в полицейские центры передается информация примерно с тысячи камер на улицах.

Напомним, ранее Аваков заявил, что профессиональные рейдеры стали «неотъемлемым атрибутом» деловой и политической жизни Одессы.

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