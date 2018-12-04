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В Одессу стягивают силовиков. «Для сдерживания преступных группировок»

Общество

Одесса стала «криминальной столицей Украины», считает глава украинского МВД

Одесса, Украина, 4 декабря 2018, 22:25 — REGNUM  В Одессу направили дополнительные силы национальной гвардии и полиции Украины, сообщает 4 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, в Одессе резко возросла активность преступных группировок, глава МВД Украины Арсен Аваков даже назвал город «криминальной столицей Украины». Чтобы исправить ситуацию, в город направили дополнительные подразделения нацгвардии и специалистов департамента защиты экономики нацполиции.

Как отметил глава полиции Сергей Князев, в городе работают 600−800 правоохранителей, а в полицейские центры передается информация примерно с тысячи камер на улицах.

Напомним, ранее Аваков заявил, что профессиональные рейдеры стали «неотъемлемым атрибутом» деловой и политической жизни Одессы.

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Организованная преступность
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