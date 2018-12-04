На Украине продолжается рост заболеваемости корью

Киев, , 22:26 — REGNUM На Украине за неделю количество больных корью увеличилось на 11,5%, сообщает 4 декабря пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, в течение недели корью заболели 2,384 тыс. человек, из которых подавляющее большинство — дети (1,603 тыс. человек). Это на 11,5% больше показателя предыдущей недели. Всего же с начала 2018 года корью заболели 44,386 тыс. человек на Украине, среди которых 27,793 тыс. детей. Хуже всего с заболеваемостью корью во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Отмечается, что чаще всего болеют корью дети в возрасте от пяти до девяти лет.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе нет вакцины от кори.

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