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На Украине продолжается рост заболеваемости корью

Общество

Чаще всего болеют маленькие дети

Киев, 4 декабря 2018, 22:26 — REGNUM  На Украине за неделю количество больных корью увеличилось на 11,5%, сообщает 4 декабря пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, в течение недели корью заболели 2,384 тыс. человек, из которых подавляющее большинство — дети (1,603 тыс. человек). Это на 11,5% больше показателя предыдущей недели. Всего же с начала 2018 года корью заболели 44,386 тыс. человек на Украине, среди которых 27,793 тыс. детей. Хуже всего с заболеваемостью корью во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Отмечается, что чаще всего болеют корью дети в возрасте от пяти до девяти лет.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе нет вакцины от кори.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ивано-Франковске нет вакцины от кори — мэр города

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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