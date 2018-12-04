На имя для «Пулково» будут вновь предложены три кандидатуры

Санкт-Петербург, , 21:52 — REGNUM Новый тур голосования будет проведен для выбора дополнительного имени петербургского аэропорта «Пулково» в рамках проекта «Великие имена России».

Санкт-Петербург уступил Воронежу в соревновании за имя Петра I для названия аэропорта, а занявший в Петербурге третью строчку поэт Александр Пушкин победил в борьбе за имя для московского аэропорта «Шереметьево».

В связи с этим в новом туре голосования для «Пулково» будет предложено имя занявшего вторую позицию в рейтинге полководца и государственного деятеля, князя Александра Невского. Также в список для выбора имени будут добавлены великий русский писатель Федор Достоевский и советский композитор Дмитрий Шостакович — они входили в лонг-лист голосования для «Пулково» на первых этапах проекта, но не прошли в финальный тур.

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Как сообщало ИА REGNUM, в финальном туре голосования в интернете предложение назвать аэропорт «Пулково» именем императора Петра I Великого получило 59 022 голосов (46%). Однако в Воронеже за то, чтобы аэропорт этого города носил имя первого российского императора, проголосовали 59% участников. Поэтому победа была присуждена Воронежу.

Вторую строчку в Петербурге заняло имя Александра Невского — 42 903 голоса (34%), третью — Александра Пушкина, 23 849 участников (18%). При этом имя Пушкина победило в Москве, для «Шереметьево» (39% голосов).

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Напомним, 4 декабря в Общественной палате РФ на итоговом заседании Экспертного совета конкурса «Великие имена России» были подведены результаты финального общенационального голосования. Были выбраны имена великих соотечественников для 42 аэропортов страны

В Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге, по решению Экспертного совета, будут организованы вторые туры, так как эти города уступили лидирующие позиции в борьбе за популярные имена. По аэропортам Москва (Внуково) и Пенза решения будут приняты в ближайшие дни.

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