Аэропорту Воронежа присвоят имя Петра Первого

Воронеж, , 21:13 — REGNUM Международному аэропорту «Воронеж» будет присвоено имя Петра Первого. Итоги финального общенационального голосования в рамках проекта «Великие имена России» по отбору наименований для крупных российских аэропортов подвели 4 декабря на заседании экспертного совета конкурса.

Воронеж вошел в число 45 российских аэропортов, для которых жителям России было предложено выбрать наименование. 4 декабря стали известны наименования для 42 российских аэропортов.

В шорт-лист названий для воронежского аэропорта вошли имена императора Петра Великого, поэта Алексея Кольцова и космонавта Константина Феоктистова. При этом на имя Петра Первого претендовали также аэропорт Астрахани и аэропорт «Пулково» (Санкт-Петербург).

По итогам голосования за то, чтобы воронежский аэропорт носил имя Петра Первого, проголосовали 59% жителей. В Санкт-Петербурге этот вариант набрал 46% голосов, в Астрахани — 19%. 22% воронежцев проголосовали за имя Константина Феоктистова, 18 — за имя Алексея Кольцова.

По словам секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, окончательное решение о втором названии аэропортов будет принимать президент.