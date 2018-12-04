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Звонки о «минировании» вокзалов в Москве поступили из-за рубежа

Общество

Кинологи проверяют девять железнодорожных вокзалов в Москве

Москва, 4 декабря 2018, 21:11 — REGNUM  Звонки с сообщениями об угрозе взрывов на железнодорожных вокзалах Москвы поступали от абонентов, находящихся за пределами России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

«Уже установлено, что все анонимные звонки исходили из-за рубежа», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 4 декабря в правоохранительные органы поступили сообщения о «минировании» железнодорожных вокзалов в столице. По сообщениям СМИ, кинологи проверяют здания Киевского, Ленинградского, Ярославского, Курского, Белорусского, Рижского, Савеловского, Павелецкого и Казанского вокзалов.

28 ноября от неизвестных поступили ложные сообщения об угрозе взрывов в 14 торговых центрах в Москве. Тогда в правоохранительных органах сообщали, что звонки также поступали из-за границы.

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