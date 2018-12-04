Нижегородских чиновников будут штрафовать за сугробы и гололед

Нижний Новгород, , 20:57 — REGNUM Городская комиссия будет привлекать к административной ответственности должностных лиц районных администраций, в том числе за правонарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети. Постановление о создании комиссии подписал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Начальник управления административно-технического и муниципального контроля Иван Соловьев уточнил, что процедура наложения штрафных санкций на муниципальных служащих прошла согласование в Законодательном собрании Нижегородской области. Сумма штрафов на должностное лицо за нарушение требований к уборке в зимний период составит от 5 до 10 тыс. рублей.

С гололедицей на проезжей части и тротуарах вдоль дорог должны бороться дорожные предприятия. Ответственность за уборку территории, прилегающей к торговым точкам, лежит на собственниках этих объектов.

«Контроль и меры ответственности будут усилены в отношении тех, кто виновен в несвоевременном закреплении участков, нечищеных тротуарах и дорогах. Все ответственные лица должны делать свою работу без наших напоминаний и уведомлений», — заключил Соловьев.

По данным администрации Нижнего Новгорода, с 17 ноября по 3 декабря было выявлено и зарегистрировано более трех тыс. нарушений по содержанию городской улично-дорожной сети и дворовых территорий. Возбуждено 591 административное производство, из которых 126 — в отношении ТСЖ, ТСН, ЖСК и управляющих компаний, 169 — на районные ДУКи, 162 — на содержание городских дорог и тротуаров, 134 — на отдельно стоящие объекты торговли.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, зима только началась, но сюрпризы погоды уже испытали на себе жители Нижегородской области. 17 ноября вместо прогнозируемого синоптиками снегопада пошел ледяной дождь, что в неблагоприятную сторону сказалось на статистике ДТП. А на следующий день все-таки пришедший снегопад усугубил обстановку.

За выходные в регионе, по данным Госавтоинспекции, произошло 224 ДТП, из которых 111 — в Нижнем Новгороде (в них пострадали 13 человек). С жалобами на травмы с утра 17 ноября по утро 19 ноября в медорганизации региона обратились 163 пострадавших, в том числе пятеро детей.

Мэрия по итогам борьбы со стихией заявила, что справилась с задачей.

«Достаточно оперативно мы перестроились на борьбу с гололедом и начали обрабатывать магистральные дороги. К этой работе были подключены все городские автопарки. Водители передавали информацию о ситуации на дорогах и о том, где и какие проблемы существуют», — сообщил мэр Владимир Панов на спецбрифинге.

Он также напомнил об информационной системе «Антиснег», которая начала работать в тестовом режиме с интерактивной картой. Между тем у властей возникли претензии к домоуправляющим компаниям, которые «отработали хуже всего».

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