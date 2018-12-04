Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Максима Яли

Москва, , 20:37 — REGNUM Журналист и телеведущий Евгений Попов выгнал из студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» украинского политолога Максима Яли.

В ходе передачи Яли рассуждал о якобы вмешательстве России в ситуацию на Украине и, пытаясь аргументировать свою позицию, назвал Евгений Попова чужим именем.

«Я же специально для вас, Афанасий, повторяю…», — сказал Яли обращаясь к Евгению Попову.

Телеведущий несколько раз уточнил у украинского эксперта, как тот к нему обратился, но ответа не получил. После этого Попов назвал Яли хамом и попросил выйти из студии.

«Выйдите из студии, а мы продолжим», — сказал Попов.

Уже спустя несколько часов после выхода данной передачи «60 минут» в эфир, Попов объяснил, в чем именно заключалось хамство украинского эксперта Яли.

Оказалось, что несколькими эфирами ранее Яли сделал ряд спорных утверждений, ссылаясь на «некоторые данные специалистов». Попов указал Яли, что подобная аргументация является крайне спорной.

«Я и сказал Максиму — «по некоторым данным, вас зовут Игорь», дабы продемонстрировать ничтожность аргументации популярного эксперта», — пояснил телеведущий.

Попов предполагает, что Яли эта ситуация сильно задела, и он какое-то время носил обиду в себе, а теперь решил отомстить таким образом, назвав Попова другим именем.

«Видимо, его эта история зацепила, он носил в себе, и сегодня, что очевидно из эфира, там откровенно пытался хамить, но хамство мы не терпим и пресекаем всякий переход на личности», — подчеркнул Попов.

При этом Попов не исключают, что в будущем вновь пригласит Яли на передачу.

Стоит отметить, что украинские эксперты различных мастей довольно часто ведут себя неподобающим образом на российском телевидении. Иногда это заканчивается их выдворением из студии, а иногда дело доходит до рукоприкладства.