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Многодетную липчанку будут судить за убийство новорождённой дочери

Общество

Свой поступок женщина объяснила «материальными трудностями»

Липецк, 4 декабря 2018, 20:26 — REGNUM  В Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своего новорождённого ребенка. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, женщина является матерью троих детей и не хотела рожать четвёртого.

По данным следствия, женщина тщательно скрывавшая свою беременность от близких — о её положении не знал даже муж. Она также не вставала на учёт в женскую консультацию и в течение всего периода беременности не обращалась за медицинской помощью. В марте 2018 липчанка отправила мужа на улицу встречать бригаду скорой помощи, а сама родила четвёртого ребенка над биотуалетом. Новорожденная девочка упала в ведро вниз головой и захлебнулась содержимым, и прибывший по вызову мужа фельдшер констатировала смерть младенца.

Согласно выводам экспертов, девочка родилась здоровой и доношенной, а её смерть наступила в результате утопления. Мать признала свою вину и объяснила свой поступок материальными трудностями. Её признали вменяемой и не нуждающейся в принудительных мерах медицинского характера.

Дело после окончания расследования передано в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Также следователи внесли представления в адрес должностных лиц системы профилактики, требуя усилить контроль за многодетными семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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