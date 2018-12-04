В Липецкой области выявлено девять случаев свиного гриппа

Липецк, , 20:12 — REGNUM В Липецкой области за неделю с 26 ноября по 2 декабря было зарегистрировано 5 тыс. 984 случая ОРВИ и восемь случаев заражения гриппом A (H1N1)pdm09 — так называемым свиным гриппом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным специалистов, эпидемии в области нет, рост заболеваемости по отношению к показателям предыдущей недели составил 12%. Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет — 73,5% всех случаев за неделю. Уровень госпитализации составил 3,1%. Среди заболевших численно преобладают жители Липецка — 67% (4034 случаев, в том числе шесть случаев гриппа).

С 3 декабря ушли на карантин два класса двух школ Грязинского района, школа Становлянского района и три малокомплектных дошкольных учреждения Измалковского, Лебедянского и Становлянского районов.

Массовая иммунизация завершена: прививки сделали более 47% населения, из них более 49,5 тыс. человек были привиты за счёт работодателей и на личные средства.