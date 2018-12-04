Роспотребнадзор настаивает на законе о туристской услуге

Москва, , 18:09 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости обновления всех законов, касающихся защиты прав потребителей, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«Мы понимаем, что закон о защите прав потребителей требует изменений. В том числе кодификации и обновления всех законов, касающихся защиты прав потребителей», — сказала Попова в ходе заседания в Госдуме фракционной группы «Единой России» во главе с Виктором Кидяевым.

Глава ведомства обратила внимание парламентариев на то, что закон о туристской деятельности работает с 1996 года.

«Он был хорош, но только для своего этапа. Мир изменился, вся туристическая отрасль кардинально изменилась за этот период. Наша позиция — стране нужен новый закон о туристской услуге», — сказала Попова.