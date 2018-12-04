МЧС предупреждает о гололёде и мокром снеге в Москве

Москва, , 17:28 — REGNUM Управление МЧС России по Москве вечером распространило экстренное предупреждение о гололёде и мокром снеге в столице вечером 4 декабря. Соответствующее сообщение размещено в микроблоге ведомства в Twitter.

«По информации Росгидромета в ближайший час с сохранением ночью 5 декабря в Москве ожидаются гололёд, налипание мокрого снега на деревьях и проводах», — предупреждают в МЧС.

Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию на дороге, избегать резких маневров и проявлять осторожность.

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Напомним, ранее сегодня в Гидрометцентре России сообщили, что погода в Московском регионе 4−5 декабря будет соответствовать «жёлтому» уровню потенциальной опасности.

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