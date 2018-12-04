Названы победители конкурса грантов для добровольцев-поисковиков

Москва, , 17:26 — REGNUM Сегодня, 4 декабря, на Международном форуме добровольцев президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская объявила победителей всероссийского грантового конкурса «Траектория поиска», направленного на поддержку добровольческих поисково-спасательных отрядов. Грантовый фонд конкурса — более двух миллионов рублей. Победителями конкурса стали: поисково-спасательный отряд «Волонтёр», г. Нижний Новгород (грант — 350 000 рублей); объединение добровольных спасателей «Экстремум», г. Санкт-Петербург (грант — 348 600 рублей); поисково-спасательный отряд «Сова», г. Тверь (грант — 349 682 рублей); поисково-спасательный отряд «Доброволец», Камчатский край (грант — 251 000 рублей); поисково-спасательный отряд «Феникс», г. Великий Новгород (грант — 350 000 рублей); поисково-спасательный отряд «Маяк», г. Новосибирск (грант — 192 415 рублей); «Поиск пропавших детей-Красноярск», г. Красноярск (грант — 177 500 рублей).

Всего на грантовый конкурс «Траектория поиска» подали заявки поисково-спасательных отряды из 30 регионов страны.

Грантовая поддержка — это движение вперед для большинства волонтерских поисковых отрядов. Денежные средства можно потратить на закупку необходимого организации оборудования или расходных материалов, оплату транспортных услуг, напрямую связанных с поисково-спасательными работами, или на проведение публичных просветительских мероприятий, которые могут привлечь внимание общественности к проблеме поиска пропавших людей.

Конкурс, организованный благотворительным фондом «Система» в партнерстве с поисковым отрядом «Лиза Алерт», Роспатриотцентром и Ассоциацией волонтерских центров, был приурочен к Году добровольца и стал частью масштабной исследовательской инициативы «Одиссея», созданной фондом с целью поиска технологических решений для преодоления социально значимых проблем. В 2018—2019 годах инициатива нацелена на решение проблемы поиска людей, пропавших в лесной местности.

«В России 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера), это очень важный шаг для развития и поддержки волонтерского движения. Добровольцы оказывают колоссальную помощь в решении социальных проблем, их усилия необходимо ценить и поощрять. Поэтому мы решили в рамках нашей инициативы «Одиссея», направленной на решение проблемы поиска людей в природной среде, организовать грантовый конкурс для поддержки добровольцев, которые занимаются поисковыми операциями. Мы понимаем, что нужно делать все возможное, чтобы повысить эффективность операций по спасению людей», — рассказала Анна Янчевская.

«Гранты — это единственный шанс пополнить наше оборудование и развиваться. Последний грант на оборудование для лесных поисков мы выигрывали несколько лет назад. За это время техника изнашивается, поэтому возможность ее обновить — это очень важно. На полученный грант мы планируем закупить навигаторы, в том числе специальные навигаторы для работы с собаками. Это такое устройство, которое позволяет в режиме реального времени отслеживать, где работает собака. Например, по навигатору можно увидеть, что она лает (даже если ее не слышно), подавая сигнал о том, что где-то там лежит человек, которого собака нашла», — отметил председатель коллегии объединения добровольных спасателей «Экстремум» Борис Лейтес.