Эксперт: две трети граждан Украины хотят видеть новые лица в политике

Киев, , 18:06 — REGNUM Две трети населения Украины хотят видеть новых людей в политике, заявила глава фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина, сообщает 4 декабря УНИАН.

По ее словам, люди хотят видеть новых кандидатов в президенты Украины, однако единственный способ, с помощью которого новые люди могут появиться в украинской политике, это их появление в телевизоре. Но этого не происходит, отмечает Бекешкина.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Лидером среди кандидатов в президенты является бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, она набирает 14% рейтинга поддержки. У действующего президента Украины Петра Порошенко 8% рейтинга, столько же — у комика Владимира Зеленского.

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