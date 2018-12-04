Чечня первой на Северном Кавказе перейдет на цифровое ТВ

Грозный, , 16:59 — REGNUM Отключение аналогового телевещания в России и переход на цифровое будет осуществляться поэтапно. Определены сроки перехода для каждого субъекта РФ. Так, среди регионов Северо-Кавказского федерального округа первой перейдет на цифру Чечня. Это произойдет 11 февраля 2019 года.

Следом за ней станут принимать только цифровой сигнал телевизоры жителей Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Это произойдет 15 апреля 2019 года. На 3 июня 2019 запланирован переход на цифровое телевещание в остальных субъектах СКФО — Ингушетии, Дагестане и Северной Осетии.

Стоит отметить, что в число 20 телеканалов, которые станут доступны жителям СКФО, войдут в том числе такие, как «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «Пятница», «Звезда».

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поручил, чтобы при переходе на цифровое телевещание никто из граждан России не остался без телевидения, а также чтобы люди не почувствовали лишней нагрузки на бюджет. Об этом он попросил 4 декабря губернатора Тверской области Игоря Руденю. Эта область первой в России перешла на цифру 3 декабря.

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