Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин в мире

Вашингтон, , 16:51 — REGNUM Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных женщин в мире 2018 года. Рейтинг подготовила редакция издания.

Первую строчку в данном рейтинге заняла федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Стоит отметить, что она уже неоднократно становилась самой влиятельной женщиной в мире по версии тех или иных изданий.

Forbes напоминает, что Меркель возглавила германское правительство в 2005 году и по сей день она «де-факто» остается лидером Европейского союза, даже несмотря на то, что она отказалась переизбираться на пост канцлера в 2021 году.

На второй строчке рейтинга оказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она возглавила британское правительство консерваторов в непростое время — сразу после того, как большинство подданных Её величества на референдуме высказались за вывод Соединенного королевства из Европейского союза. Мэй уже не первый год вынуждена совершать опасные политические маневры, прошла через внеочередные выборы и ведет непростые переговоры с ЕС о параметрах Brexit, тем не менее её правительство пока держится.

На третьем месте оказалась директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Она возглавляет МВФ с 2011 года, до этого она занимала министерские посты во Франции, а еще ранее имела блестящую карьеру в юриспруденции.

Из российских женщин в рейтинг попала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Редакция Forbes поместила её на 49-е место.