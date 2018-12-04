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Бывший советник мэра Ярославля вышел на свободу

Общество

Алексея Лопатина освободили условно-досрочно

Бывший советник мэра Ярославля вышел на свободу
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Алексей Лопатин

Ярославль, 4 декабря 2018, 16:38 — REGNUM  Один из соратников мэра Ярославля Евгения Урлашова вышел на свободу. Бывший советник градоначальника Алексей Лопатин 4 декабря условно-досрочно освобожден из колонии №2 города Рыбинска.

«Я вышел, чувствую себя хорошо, планирую заняться своим здоровьем и семьей» — сказал Алексей Лопатин корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, Лопатин вместе с Урлашовым был фигурантом уголовного дела о получении взятки и приговорен Кировским районным судом к 7 годам лишения свободы. Несколько раз он подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но только последнее в ноябре 2018 года было удовлетворено. В общем и целом с момента задержания в 2013 году Лопатин провел за решеткой более 5 лет.

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Уголовное дело против мэра Ярославля Евгения Урлашова
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