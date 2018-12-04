Киев лидирует среди украинских городов по числу банковских карт на жителя

Киев, , 17:08 — REGNUM В столице Украины 56% жителей пользуются безналичным расчетом, заявил директор департамента платежных систем и инновационных технологий Национального банка Украины (НБУ) Александр Яблунивский, сообщает 4 декабря пресс-служба НБУ на странице в соцсети Facebook.

По его словам, Киев находится на первом месте среди городов Украины по использованию жителями платежных банковских карт. Так, если в среднем по стране на одного жителя приходится одна банковская карта, то в Киеве этот показатель в два раза выше — у каждого жителя столицы в среднем по две карты. Также доля безналичных расчетов по стране в среднем составляет 44,3%.

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Напомним, ранее НБУ заявил, что на Украине растут вклады физических лиц. Так, во втором квартале объем депозитов физлиц вырос на 17,2 млрд гривен ($610 млн).