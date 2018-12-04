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В Брянской области началась эпидемия ОРВИ

Общество

Уровень заболеваемости превысил эпидемиологический порог на 11,3%

В Брянской области началась эпидемия ОРВИ
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ОРВИ

Брянск, 4 декабря 2018, 16:28 — REGNUM  В Брянской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемиологический порог на 11,3%. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 26 ноября на 2 декабря за медицинской помощью обратились почти 6,1 тыс. человек. Пока эпидемии нет только среди детей до двух лет.

Хуже всего ситуация обстоит среди детей от семи до 14 лет. В этой группе эпидемиологический порог превышен на 11,9%. Среди взрослых и детей от 15 лет — на 8,3%, а среди детей от трех до шести лет — на 1,2%.

«В Брянске зарегистрировано 3232 случая ОРВИ. Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше уровне эпидемического порога на 7,2%», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

ИА REGNUM отмечает, что весной 2018 года в Брянской области эпидемпорог превышался на 20% и более. В регионе вводились ограничения на проведение массовых мероприятий.

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Грипп, ОРЗ
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