Рост бюджета фонда ОМС Подмосковья в 2019 году составит более 12%

Красногорск, , 16:12 — REGNUM Доходы и расходы территориального Фонда ОМС Московской области в 2019 году вырастут более, чем на 13 млрд рублей или 12,2% по сравнению с бюджетом ТФОМС области на 2018 год. Об этом 4 декабря на заседании в Московской областной думе заявил председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев («Единая Россия») сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Этот рост позволит увеличить расходы на финансирование базовой медицинской помощи, которая оказывается жителям Московской области. Увеличение более чем на 14% позволит улучшить и качество оказываемых услуг, и положение наших учреждений здравоохранения», — подчеркнул он.

Голубев сообщил, что впервые в бюджете территориального Фонда ОМС заложена целевая субвенция из бюджета федерального фонда на оказание онкологической помощи больным. Так, на эти цели будет выделено порядка 10 млрд рублей.

Кроме того, будет увеличено финансирование на лечение социально значимых заболеваний, не включённых в базовую программу ОМС. На эти цели специально из бюджета выделяется 13 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, общие доходы бюджета территориального Фонда ОМС Московской области на 2019 год составят 127 259 858, 2 тыс. рублей.