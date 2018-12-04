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Парламент Италии поддержал перевод начальных школ на полный рабочий день

Общество

В начальных школах появится 2000 новых рабочих мест

Рим, 4 декабря 2018, 16:11 — REGNUM  Профильная комиссия по бюджету нижней палаты парламента Италии поддержали предложение о переводе начальных школ на полный рабочий день, сообщает Affari Italiani во вторник, 4 декабря.

В начальных школах появится 2000 новых рабочих мест. Бюджетные расходы на 2019 год запланированы на уровне 24 млн евро.

Ранее инициатор данной поправки, вице-премьер Луиджи Ди Майо, заявил, что у детей таким образом появится возможность проводить больше времени в школе, а те родители, которые должны работать и не могут проводить время с ребенком в будние дни, смогут быть уверенными в том, где находится их ребенок и чем он занимается.

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