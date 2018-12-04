В Кирове проходит конференция по проблемам биодиагностики

Киров, , 16:00 — REGNUM Более 100 учёных из разных регионов России и ближнего зарубежья принимают участие в XVI Всероссийской научно-практической конференции «Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем», сообщает 4 декабря пресс-служба Вятского государственного университета (ВятГУ).

С приветственным словом к участникам конференции обратился президент ВятГУ Валерий Юнгблюд. Он сообщил, что проходящей в 16-ый раз конференции не грозит рутина, поскольку каждый раз на обсуждение выносятся самые актуальные проблемы, открываются новые имена, расставляются интересные акценты.

Также на открытии мероприятия выступили директор Института химии и экологии ВятГУ Сергей Фомин, министр охраны окружающей среды региона Алла Албегова, руководитель Управления Росприроднадзора по Кировской области Ильдус Гизатуллин, представители законодательного собрания и общественной палаты Кировской области, регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что на пленарном заседании участники обсудили социальное и экологическое значение мониторинга антибиотической резистентности у почвенных растений; инструментальные методы биотестирования токсичности воды, почвы, грунтов и отходов; изменения среднетаежных почв Республики Коми при преобладающих антропогенных и естественных факторах; ресурсы и использование дикорастущих ягодников Кировской области.

Завтра, 5 декабря, конференция продолжит свою работу в формате секционных заседаний. На них будут рассмотрены вопросы биологического мониторинга природных и техногенных систем, здоровья человека и окружающей среды, химии и экологии почв, экологии микроорганизмов, растений и животных, а также методы биодиагностики в оценке качества окружающей среды.

Читайте также: Путин выразил благодарность ректору ВятГУ