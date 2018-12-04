Первая книга XVII века о фондовой бирже выставлена на торги

Лондон, , 15:56 — REGNUM В Лондоне на онлайн-аукционе Sotheby's будет продана первая книга о фондовой бирже. Об этом 4 декабря сообщило агентство Bloomberg.

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Написанная в качестве пособия коммерсантом, поэтом и меценатом Джозефом де ла Вега в 1688 году на испанском языке, «Confusion of Confusions» долгое время оставалась практически никому не известной.

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Внимание на издание, в котором автор рассказал об основных биржевых механизмах «изнутри», а также дал ряд советов участникам торгов в Амстердаме, экономисты из Германии и Нидерландов обратили только в конце XIX века. Затем книга была переведена на английский язык.

Начальная цена издания составляет $190 тыс. Однако по оценкам экспертов, она может уйти с молотка за $200−300 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года с аукциона в княжестве Монако был продан папирус, датируемый приблизительно 594−588 годами до нашей эры. Текст древнеегипетского папируса является версией легендарной «Книги мёртвых» и состоит из 192 глав, проиллюстрированных рисунками.

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