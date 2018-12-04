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Экс-министр Прикамья потребовал от Минфина России 10 млн рублей

Общество

В такую сумму бывший чиновник оценил компенсацию морального ущерба от незаконного уголовного преследования

Экс-министр Прикамья потребовал от Минфина России 10 млн рублей
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Чиновник

Пермь, 4 декабря 2018, 15:51 — REGNUM  В Перми начался судебный процесс, где рассматривается иск бывшего министра сельского хозяйства Пермского края к Минфину России. Экс-чиновник требует взыскать 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, сообщает издание «Коммерсантъ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в отношении экс-министра возбуждали уголовное дело по статье УК РФ «Растрата». Однако впоследствии оно было прекращено по реабилитирующим основаниям.

По данным РБК-Пермь, бывший министр оценил в 10 млн рублей переживания от двух допросов и одной очной ставки, ущерб профессиональной репутации, нравственные страдания за пребывание в качестве подозреваемого и срыв оплаченной заграничной турпоездки.

В Минфине, прокуратуре и ФСБ признают право бывшего чиновника на реабилитацию, но считают требования о денежной компенсации чрезмерными, сообщают СМИ.

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