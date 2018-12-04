Роскомнадзор заблокировал сайт с детской порнографией

Москва, , 15:40 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заблокировала сайт с детской порнографией, сообщается на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве пояснили, что под видом интернет-магазина детской одежды сайт распространял информацию о сексуальных услугах с участием детей. Также на сайте содержались порнографические описания детей 5−8 лет.

По оценке экспертов, сайт мотивировал к вступлению в интимные отношения с детьми, что является признаком уголовного преступления.

В связи с этим Роскомнадзор передаст всю информацию, имеющуюся у ведомства, в правоохранительные органы для принятия мер оперативного реагирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии обнаружили в блокчейне биткоина сотни ссылок на детскую порнографию.

Подробности: В блокчейне биткоина нашли детскую порнографию