Мост через Свирь в Ленобласти построят к 2022 году

Подпорожье, Ленинградская область, , 15:37 — REGNUM Мост через реку Свирь в Подпорожском районе Ленинградской области построят к 2022 году. Об этом сообщил 4 декабря губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заметим, река Свирь делит Подпорожье пополам, и транспорт переправляется с одного берега на другой по плотине Верхне-Свирской ГЭС.

«В последние годы появилась трещина, технический износ, потому что по возрасту плотина близка к Владимиру Ильичу Ленину», — сказал Дрозденко. В связи с этим району необходим мост длиной в 720 метров, который станет частью региональной трассы Петрозаводск-Петербург.

«Но само закрытие плотины — это катастрофа для жителей. МЧС, пожарные, «скорые» не смогут проехать, часть микрорайона тоже находится на другой стороне реки. Сейчас мы можем сказать, что полного закрытия движения на 100% не будет. Мы договорились о том, что спецтехника, продуктовые машины, автобусы и легковой транспорт будут ездить. Не договорились пока по мусоровозам, так как это достаточно тяжелая техника, но, думаю, договоримся», — сказал Дрозденко.

Лесовозы, песковозы и прочие грузовики по плотине ГЭС ездить перестанут. В Ленобласти посчитали, что стоимость моста без развязок может достичь 3,5−5 млрд рублей. Дрозденко подчеркнул, что период строительства моста должен быть максимально коротким.

«Мы попали в национальный проект «Дороги России с проектом «Строительство моста через Свирь. Срок сдачи объекта — это конец 2021-го или начало 2022 года. До этого момента мы точно хотим, чтобы движение по плотине сохранялось», — заключил губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ленинградская область получит федеральное софинансирование для строительства ряда важных объектов автотранспортной инфраструктуры. Среди них — новый мост через реку Волхов в городе Кириши.

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