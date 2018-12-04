Путин: переход на цифровое вещание не должен оставить людей без телевидения

Москва, , 15:31 — REGNUM Лично проконтролировать, чтобы ни одна семья в Тверской области не осталась без телевидения в связи с переходом региона на цифровое телевещание, поручил губернатору Игорю Рудене президент РФ Владимир Путин в ходе встречи 4 декабря. Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава региона поблагодарил президента и администрацию главы государства за помощь региону при переходе на «цифру».

"Самое главное для нас — это обеспечить возможность перехода всем жителям Тверской области, вне зависимости от возможностей, возраста и материального благополучия. Нами подготовлена программа поддержки для тех, кто может нуждаться, мы приняли все необходимые решения, выделили дополнительные средства. И теперь у нас соцзащита сделала программу по выплатам населению, которое может прийти и попросить компенсацию для себя по приобретаемым приставкам для цифрового телевидения, для тех, у кого телевизионные приёмники не принимают цифровые сигналы», — рассказал Игорь Руденя.

Владимир Путин обратил внимание губернатора, что самое главное, — чтобы никто не остался без телевещания, а также чтобы жители не почувствовали лишней нагрузки на бюджет, и попросил губернатора лично проконтролировать процесс.

«Мы понимаем ответственность, Владимир Владимирович. Здесь мы подготовили как раз описание всего нашего проекта, задействованы волонтёры, задействованы общественные организации, которые находятся на территории Тверского региона, активную работу провели главы муниципальных образований, РТРС», — сказал Руденя.

«Самое главное, что у людей появилась возможность бесплатно, на безвозмездной основе, смотреть 20 каналов в цифровом качестве. Потому что сегодня в аналоговом качестве у нас есть определённое количество каналов, а остальное — это спутниковое телевидение, кабельное, которое надо оплачивать. А так ты уже переходишь и видишь всё в хорошем качестве, все новости идут, и основные каналы, и культурно-познавательные», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Тверская область стала первым российским регионом, полностью перешедшим на цифровое телевещание. Накануне, 3 декабря, в регионе отключили аналоговое вещание. Ранее, в начале ноября, в регионе был запущен второй мультиплекс цифрового телевещания. 20 телеканалов в цифровом качестве стали доступны жителям на всей территории Верхневолжья.

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