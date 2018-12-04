За 11 лет число заключенных во Франции увеличилось почти на 24% — Le Figaro

Париж, , 15:32 — REGNUM За одиннадцать лет число заключенных во Франции увеличилось на 23,3%, сообщает Le Figaro.

Согласно докладу, опубликованному Советом Европы, число заключенных во Франции выросло с 58 тыс. человек в 2005 году до 76 тыс. в 2015 году или с 93 до 114 заключенных на сто тысяч жителей.

Сообщается также, что самый высокий показатель среди 47 государств-членов Совета Европы принадлежит Турции. По данным исследования, в Турции насчитывается 440 заключенных на сто тысяч граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, тюрьмы во Франции переполнены. Число заключенных достигло нового предела в 70 тыс. человек. Законопроект по увеличению бюджета министерства юстиции предусматривает строительство 8000 дополнительных мест лишения свободы к 2022 году.

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