Тульский университет планирует расширить сотрудничество с Китаем

Тула, , 15:26 — REGNUM Вопросы научного сотрудничества и обмен студентами и преподавателями обсудили на встрече в Туле представители Тульского государственного университета и делегаты из Нинся-Хуэйского автономного района (Китай), сообщает 4 декабря пресс-служба вуза.

На встрече директор Института международного образования ТулГУ Ольга Гладкова сообщила, что в настоящее время в университете обучаются около 800 студентов из 68 стран мира, в том числе, из Китая.

«Сейчас у нас получают образование шестеро граждан Китая. Все они зарекомендовали себя ответственными и нацеленными на достижение высоких результатов людьми. И мы в свою очередь очень заинтересованы в увеличении количества китайских студентов!» — сказала Гладкова.

В свою очередь китайская сторона тоже выразила заинтересованность в российских студентах. Сейчас в Нинся-Хуэйском автономном районе три университета регионального уровня: Университет Нинся, Медицинский университет Нинся и Педагогический университет Нинся.

В ходе встречи обе стороны отметили, что первый шаг стал знакомством представителей вузов. На следующем этапе планируется перейти к обсуждению вопросов о сотрудничестве. Также глава китайской делегации пригласила представителей ТулГУ посетить Китай.

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