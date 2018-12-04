Глава ВС РФ назвал последствия декриминализации побоев

Москва, , 15:35 — REGNUM Декриминализация статьи УК РФ о побоях явилась абсолютно правильным решением. Именно после этого наступила реальная ответственность за домашнее насилие, заявил журналистам 4 декабря председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Лебедев пояснил, что прежде в дознании зачастую отказывали в возбуждении дела женщинам, заявившим о побоях со стороны супругов. Им советовали обращаться в порядке частного обвинения в суд, а судьи, в свою очередь, старались примирить стороны.

Декриминализация ввела административную преюдицию: обращения о побоях стали принимать и привлекать виновных к административной ответственности. В случае повторного проступка наступает уже уголовная ответственность, отметил он.

Систематические избиения в семье — это статья «Истязание». Она никогда не подвергалась декриминализации, добавил Лебедев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России был принят закон, выводящий ответственность за побои в отношении близких из Уголовного кодекса (статья 116 УК РФ). В прежней редакции за рукоприкладство в отношении родственников предусматривалось более строгое наказание, чем за те же деяния в отношении посторонних лиц. Закон о декриминализации был принят после обращения активных граждан.

Читайте также: Госдума приняла закон о декриминализации «шлепков»