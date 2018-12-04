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У берегов Ливии скончались 15 мигрантов

Общество

Беженцы умерли без еды и питья

У берегов Ливии скончались 15 мигрантов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Триполи, 4 декабря 2018, 15:30 — REGNUM  У берегов Ливии скончались 15 мигрантов, проведших в море 12 дней без еды и воды, сообщает 4 декабря Reuters.

«Нас было 25 человек в одной лодке. Мы отправились на запад Ливии в город Сабрата. Мы находились в море без еды и воды на протяжении 12 дней, в результате чего 15 человек скончались», — отметил один из выживших мигрантов.

Напомним, гражданская война в Ливии, которая началась в 2011 году после того, как в страну вторглись войска НАТО, привела к массовому исходу беженцев. Продолжающийся внутренний кризис также способствует развитию этой проблемы.

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