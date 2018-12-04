Работающим инвалидам — пенсионерам могут проиндексировать пенсию

Москва, , 15:16 — REGNUM Вопрос о повышении пенсий работающим инвалидам не закрыт. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря, об этом сообщил депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ).

«Недавно в третий раз я обратился к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с вопросом о том, что если мы не можем проиндексировать пенсию всем работающим, давайте хотя бы инвалидам. Дмитрий Анатольевич в третий раз ответил, вопрос не закрыт, и дал соответствующее поручение Минфину и Минтруду», — сказал Смолин.

Он выразил надежду на то, что «это будет стимулировать людей с инвалидностью более активно вкладывать свой труд, как сказал бы Маяковский, в труд моей республики».

Правительство РФ с 1 января 2019 года проиндексирует страховые пенсии неработающим пенсионерам, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

В России, по данным на 1 мая 2018 года, около 9 млн пенсионеров продолжают трудовую деятельность. Мораторий на индексацию пенсии работающим пенсионерам действует с 2015 года.